العليمي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الروسي بمناسبة العيد الوطني ٢٢ مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو .



وقال الرئيس الروسي في البرقية "يطيب لي أن ابعث اليكم بالتمنيات الصادقة بمناسبة العيد الوطني وهو عيد الوحدة اليمنية" .. مؤكداً إستمرار روسيا الاتحادية في دعم الجهود الدولية الرامية الى تسوية الازمة اليمنية من خلال حوار وطني واسع النطاق بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية .

واضاف بوتين "نتوقع ان يساهم تطبيع الوضع في بلادكم في تطوير التعاون الروسي اليمني البناء في المجالات المختلفة، واتمنى لكم الصحة والنجاح وللشعب اليمني عودة سريعة الى الحياة السلمية السالمة" .