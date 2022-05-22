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العليمي يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني ٢٢ مايو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.

وعبر سلطان عمان في البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد..سائلاً الله تعالى أن يحقق للشعب اليمني كل ما يصبو إليه من آمال وتطلعات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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