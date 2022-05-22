شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني ٢٢ مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.



وعبر سلطان عمان في البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد..سائلاً الله تعالى أن يحقق للشعب اليمني كل ما يصبو إليه من آمال وتطلعات.