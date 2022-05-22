الشدادي يشارك في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، امس، في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار (المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى).



وناقش المؤتمر، بمشاركة رؤوساء برلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإتحاد البرلماني العربي، مستجدات القضية الفلسطينية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعدوان الصهيوني الخطير على القدس الشريف والاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على حرمة المسجد الاقصى المبارك.

وأكد نائب رئيس المجلس النواب في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، على اهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة التي فرضتها الأحداث المتسارعة في أرض فلسطين المحتلة وما يتوجب القيام به من ضرورة التكاتف والتضامن مع الشعب الفلسطيني..مشيراً إلى جرائم العدو الإسرائيلي الغاصب التي تجاوزت كل الحدود وبلغ ظلمه منتهاه، وأصبح مجرد إحصاء هذه الجرائم وعدها عمليه ليست سهله لكثرتها واستمرارها وعدم انقطاعها، أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

واشار الشدادي، الى الممارسات الأخيرة التي قام بها الكيان الصهيوني الغاصب والمتمثلة في اقتحام الأقصى وإغلاقه ومنع جموع المصلين من أداء الصلاة فيه والسماح بتدنيسه عبر مستوطنيه وكذلك اغتيال شهيدة فلسطين الصحفية شيرين أبوعاقلة أثناء تغطيتها الإعلامية..لافتاً الي ان تلك الممارسات تثبت للعالم أجمع على مدى إجرام هذا العدو الغاصب المحتل..مشدداً على ضرورة تحديد مفاهيم جديدة وأساليب مبتكره لنصرة الشعب الفلسطيني باعتباره مصدر التحرير وقائده وهو من يخوض المواجهة مباشرة في الميدان نيابة عن الأمة.

وأكد الشدادي، إن القضية الفلسطينية تحظى بدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة..مشيراً الى ان القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى..مؤكداً اهمية الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام، على أساس المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما عبر رؤوساء البرلمانات العربية المشاركين في الاجتماع، عن ادانتهم الشديدة للاعمال الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى المبارك ودعم القضية الفلسطينية وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شارك في الاجتماع، عضو مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عبدالكريم الاسلمي.