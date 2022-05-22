مجلس الرئاسة يجدد دعم جهود تمديد الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء السبت، مواصلة دعم جهود تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.



وشدد العليمي، في خطاب عشية العيد الوطني الـ32 للوحدة اليمنية "على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر مدينة تعز والمدن الأخرى".

وناشد العليمي، المجتمع الدولي "الضغط على قيادة الميليشيات أن لا تقتل فرحة اليمنيين بهذه الخطوات نحو السلام العادل والشامل والمستند على المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والعمل على إيقاف نزيف الدم وشبح المجاعة عن شعبنا الكريم".

كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط "لدفع الميليشيا الحوثية لاستكمال تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني".

وفي السياق التنفيذي العام، أكد العليمي، أولوية المسألة الاقتصادية، في خطط وتوجهات المجلس وحكومة الكفاءات السياسية، "بما في ذلك العمل على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات، والانتظام بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية".

وشكر رئيس المجلس الرئاسي، الأشقاء، في "دول تحالف دعم الشرعية، على كل ما قدموه من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي ومالي وإغاثي، في مواجهة الانقلاب ومطامع داعميه الإيرانيين".