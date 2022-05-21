اليمن.. شاب يقتل والده في "إب" وآخر يقتل زوجته وابنته في "عمران"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل والده في محافظة إب، وسط اليمن، بالتزامن مع قيام شاب آخر بقتل زوجته وابنته، وجرح والده، في محافظة عمران، شمالي البلاد، وذلك وسط تزايد ملحوظ لأعداد الجرائم الأسرية المسجّلة في اليمن.

وكشفت مصادر محلية، أن شاب في عقده الثالث من العمر، يدعى "يوسف عرار"، أقدم على قتل زوجته، وابنته، داخل غرفة النوم، وحين سمع والده إطلاق الرصاص هرع باتجاه نجله، الذي قام بإطلاق عدة رصاص أوقعت الأب جريحًا، قبل أن يقوم بقتل نفسه، في مديرية عذر، عزلة السكينات، محافظة عمران.

وحسب المصادر، فأن الشاب الذي ارتكب الجريمة، مصاب بحالة نفسية، الأمر الذي دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة، التي تعد هي الخامسة خلال أسبوع واحد فقط.

وفي محافظة إب، أقدم شاب في العشرينات من عمره، على قتل والده في مديرية مذيخرة، بمحافظة إب، في جريمة أسرية تعد هي الثانية عشر منذ مطلع العام الجاري المسجلة في المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الشاب، عماد عبد الوهاب الحمادي، من قرية الحمادي، بمديرية مذيخرة، قام بقتل والده عقب صلاة الجمعة، وذلك قيام والده بحبسه في المنزل على خلفية المشاكل التي أحدثها في الأسرة.

وقالت المصادر، أن "المجني عليه" الوالد، قام بسجن الإبن عماد، على خلفية المشاكل التي يثيرها مع الجميع في المنطقة، وبعد توسط الجد والجدة قام بإطلاق سراحه من السجن، قبل أن يقوم بارتكاب جريمته بحق والده.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني يتخذ من بيت جده سكنًا له، وعليه عدة سوابق وأعمال إجراميه، حيث قام في وقت سابق بإطلاق النار على أحد جيرانه، وقبل أشهر قام برمي قنبله على منزل والده، فانفجرت في الدور الأول، ونجا والده ووالدته من الموت لتواجدهما في الدور الثاني، ما دفع والده للقيام بسجنه.

يشار إلى أن شاب من آل الجبري، كان قد أطلق الرصاص على شقيقه في محافظة إب، وقام بإصابته إصابة بالغة في الرأس، وعند قيام أحد الأطقم بإسعافه فصطدم مع سائق دراجة نارية وخلفه أحد الركاب، واللذين توفيا على الفور مع المصاب الذي تم إسعافه.



وفي محافظة عمران، كشفت مصادر محلية الأربعاء الماضي، عن القبص على مجرم قام بقتل عدة أشخاص بينهم امرأة ودفنهم قبل أشهر دون معرفة أحد في بني عبد بمديرية ريدة.

ويوم الخميس، عثر على جثة طفل في الـ 13 من عمره، مشنوقا داخل محل تجاري تابع لوالده في سوق الليل بمدينة عمران، وسط تزايد الجرائم الأسرية، والانتحارات، التي تشهدها المحافظات اليمنية بشكل مرعب.

جدير بالذكر أن صنعاء كانت قد شهدت جريمة مماثلة، حين أقدم أحد الشباب من آل زهرة بقتل والده وكيل أمانة العاصمة السابق عبد العزيز زهرة، مع زوجة أبيه "خالته"، وكذا شقيقه، نتيجة خلاف أسري.