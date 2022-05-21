اليمن.. مشاورات مرتقبة حول فتح الطرق والمعابر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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أعلنت الأطراف اليمنية تسمية الأعضاء المشاركين في المشاورات المرتقبة في العاصمة الأردنية عمان، حول فتح المنافذ والطرق في تعز ومحافظات أخرى، والتي ترعها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن.



وكان الجانب الحكومي أعلن الأسبوع الماضي تسمية أعضاء الوفد المشارك في مشاورات المعابر والتي يتوقع أن تبدأ في الأردن، خلال اليومين المقبلين، وهم عبدالكريم شيبان، ومحمد المحمودي، وعلي الأجعر، وعبدالعزيز المجيدي.

من جانبها أعلنت الميليشيات تسمية وفدها في المشاورات وهم ، يحيى الرزامي، وحسين ضيف، ومحمد محمد المحطوري، وشكري مهيوب عبده نعمان.

يأتي ذلك مع بدء الميليشيات الحوثية عملية مراوغة بشأن فتح معابر جنوب الحديدة وشرق تعز، حيث أعلنت استعدادها فتح منفذ المبرز في مديرية جبل رأس جنوب الحديدة، هروبا من تنفيذ التزامها بفتح الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي جنوب الحديدة ومحافظة تعز، والذي تم فتحه من قبل القوات اليمنية المشتركة الشهر الماضي، وترفض الميليشيات فتحه من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وكانت الميليشيات أعلنت استعدادها فتح معابر فرعية في تعز منها معبر غراب، ومعبر المركزي – عصيفرة، وترفض فتح الطريق والشريان الحيوية للمدينة القادم من الحوبان شرق تعز.