شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. عمل الطبقة الإضافية للمقطع الثاني بخط سوزوكي الرحاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الفرق الفنية أعمال الطبقة الإضافية من الإسفلت لمشروع خط سوزوكي الرحاب بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بأعمال الاوفرلي (الطبقة الإضافية) للمقطع الثاني. وقال استشاري المشروع المهندس قاسم هيلان أن الفرق الفنية تعمل بجهود متواصلة في سبيل انهاء العمل خلال أسرع وقت ممكن. واضاف أن عمل الطبقة الإضافية يتم بالمقطع الثاني الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور. وذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتشهد العاصمة عدن هذه الأيام أعمال متواصلة بالشوارع من خلال صيانة الحفريات بعدة مديريات يمولها الصندوق. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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