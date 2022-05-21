شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن وخالد بن سلمان يبحثان في واشنطن تطورات الأزمة اليمنية والملف الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تطورات الأزمة اليمنية والملف الإيراني.



جاء ذلك خلال لقاء اليوم السبت جمع بين وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع السعودي الذي يزور واشنطن حاليا.

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن بلينكن والأمير خالد بن سلمان ناقشا خلال لقائهما أهمية الحفاظ على دعم أوكرانيا.