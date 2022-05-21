شكرا لبحثكم عن خبر إتحاد ادباء وكتاب الجنوب يمنح الشاعر وليد المزارع درع الاتحاد للعام 2022م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الضالع | خاص

منح اتحاد ادباء وكتاب الجنوب، فرع محافظة الضالع، امس، درع الاتحاد للشاعر وليد المزارع للعام 2022م، وذلك تقديرا لجهوده الفنية والأدبية واسهاماته الرائعة اللارتقاء بالوعي الشبابي الادبي و الفني من خلال اقامة الفعاليات و المسابقات الشعرية و الفنية والثقافية لشعراء محافظة الضالع.

وفي الفعالية التي اقيمت في قاعة جامعة خليج عدن و تحت عنوان "الشعر والغناء تعالق فني وجدلية النشأة والصيرورة، وفي طريق التاصيل الثقافي للهوية الوطنية الجنوبية أدباً وفن"، تم تكريم الشاعر وليد المزارع بدرع المنتدى على مستوى محافظة الضالع و تكريم رائدين من رواد الفن الغنائي بالمحافظة وهما الفنان عبدالحكيم موفق والفنان سالم عبدالقوي.

ولقيت هذه الفعالية اشادة مجتمعية واسعة وحضور جماهيري كبير، تشجيعا للادب و الفن الذي دمرته الحرب ومشاكل البلاد الكثيرة، ويحظى الشاعر وليد المزارع بقبول اجتماعي واسع نظير اخلاقه و تواضعه وعمل التنويري من خلال مشاركاته الفنية و الادبية في استمرار الثقافة و الادب بشتى مجالات الحياه.