هيئة رئاسة الانتقالي تُحيي الحشود الجماهيرية التي خرجت لإحياء الذكرى 28 لفك الارتباط

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يزيد بن سلمان - شبوة -

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢

حيّت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الحشود الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في عموم محافظات الجنوب لإحياء الذكرى 28 لإعلان فك الارتباط.

وعبّرت هيئة الرئاسة عن تقديرها لتلك الحشود التي خرجت لتعبر عن الإرادة الصلبة لشعب الجنوب وتمسكه بحقه في تقرير مصيره واستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على امتداد تراب الجنوب من المهرة إلى باب المندب.

وفي سياق منفصل، وقفت هيئة رئاسة المجلس في اجتماعها، أمام المستجدات السياسية والعسكرية في محافظات الجنوب وأبرزها استمرار التحشيد المليشياوي لجماعة الإخوان في وادي حضرموت والمهرة.

وفي هذا السياق، حذرت هيئة الرئاسة تلك الأطراف من مغبة تصرفاتها الممنهجة الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مناطق وادي حضرموت والمهرة، وإعاقة عملية التوافق السياسي الذي أفرزته مشاورات الرياض.

وناقشت هيئة الرئاسة في اجتماعها الصعوبات التي تواجه أبناء محافظة أرخبيل سقطرى في قطاع النقل والمواصلات من وألى الارخبيل، وبهذا الخصوص، دعت هيئة الرئاسة حكومة المناصفة بإيجاد حلول سريعة تخفف المعاناة عن أبناء سقطرى من خلال بحث إمكانية إضافة رحلة أسبوعية لطيران اليمنية من وإلى الجزيرة.

تنظيميا، وقفت هيئة رئاسة المجلس، أمام التحضيرات لانعقاد الدورة الخامسة للجمعية الوطنية المزمع عقدها في يونيو القادم، مشددة على أهمية الإعداد والتحضير الجيد، وإنجاز الاجراءات والتكليفات اللازمة في هذا الشأن.

وختاما، تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع العسكرية والأمنية المدرجة في جدول أعماله، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.