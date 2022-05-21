تدريب 80 فتاة وامراة نازحه ومضيفة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

بدأت بمحافظة بمأرب، ثلاث دورات نسوية لتأهيل 80 فتاة وامراة من النازحات والمجتمع المضيف في مجالات الاشغال اليدوية، السكرتارية، التصوير والتصميم، والتي ينظمها المركز الاجتماعي للحماية التابع لجمعية الوصول الانساني بدعم من مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين.



وتهدف الدورات، على مدى 20 يوما، الى اكساب المشاركات العديد من المهارات والمعارف التي تمكنهن من الانخراط في انشطة المجتمع وبكفاءة وقدرة عالية، وتحسين سبل العيش لها وحمايتها من شدة العوز.