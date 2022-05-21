رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ هملان مكفح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى رئيس أركان اللواء السابع مشاه العميد احمد هملان مكفح، عزاه في وفاة المغفور له والده هملان حسن محمد مكفح أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة بمديرية حرف سفيان والقيادي في المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والوطنية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.