تفاصيل لقاءؤ سفير بلادنا بالمندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الاصبحي، مع الوزير المنتدب لحقوق الإنسان بالمغرب، احمد شوقي بنيوب، لعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.



وتطرق اللقاء إلى تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، ومسار هيئة العدالة والانصاف والتي تعد من التجارب المميزة على الصعيد الدولي، وعملت على ترسيخ مباديء حقوق الإنسان وتفعيل مسار جاد في انصاف الضحايا وجبر الضرر، وفي عملية منهجية شكلت تجربة هامة على مستوى الساحة العربية.

واستعرض السفير الاصبحي خلال اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في اليمن واستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا من قبل ميليشيات الحوثى الانقلابية والعمل على التصدي لتلك الانتهاكات، وسبل حماية المواطنين وإمكانيات تنسيق المواقف المشتركة بما يخدم حقوق الإنسان في البلدين الشقيقين.

وأتفق الجانبان على البدء ببرنامج تدريبي يشمل مختلف المبتعثين اليمنيين للدراسة في المغرب لتلقي التدريب في مجال مفاهيم العدالة الانتقالية وتجربة هيئة العدالة والانصاف، وهو الأمر الذي سينعكس على تفعيل هذا المسار الهام في اليمن.