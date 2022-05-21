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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يناقش نتائج عمل لجنة التسليم والإستلام بشركة النفط ومؤسسة المياه بعتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش محافظ شبوة، محمد عوض العولقي، امس، نتائج التسليم والإستلام بين مدراء فرع شركة النفط اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
وشدد المحافظ العولقي خلال لقاءه أعضاء لجنة الإستلام والتسليم على أهمية إستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإستلام والتسليم .. موجهاً المديرين الجديدين للنفط والمياه بضرورة الإرتقاء بعمل ونشاط هذين المرفقين الحيويين إلى الأفضل وتحسين خدماتها للمواطنين .
حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ووكيل المحافظة المساعد علي الكندي.