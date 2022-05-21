محافظ شبوة يناقش نتائج عمل لجنة التسليم والإستلام بشركة النفط ومؤسسة المياه بعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

ناقش محافظ شبوة، محمد عوض العولقي، امس، نتائج التسليم والإستلام بين مدراء فرع شركة النفط اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

