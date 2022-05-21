بن مبارك يسلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره الهندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سلم وزير الخارجية وشوؤن المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران، رسالة خطية من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، إلى رئيس الوزراء الهندي، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعاكاساتها على الأمن الغذائي في اليمن في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها بلادنا نتيجة للحرب التي شنتها المليشيات الحوثية.



واكد، على ضرورة مساعدة اليمن في هذه الأوقات العصيبة وخاصة من قبل الدول المصدرة للحبوب مثل الهند والتي تربطها باليمن والشعب اليمني علاقات عميقة ومتميزة..معرباً عن تطلعه بأن تستثني الهند بلادنا من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً وأن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين، وهو ما سيساعد على إبعاد شبح المجاعة عن اليمن ويكفل تعزيز أمنها الغذائي.

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، خلال لقائه في نيويورك، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعم ومساندة اليمن لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

وأشاد بن مبارك، بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين ..معرباً عن تطلع الحكومة اليمنية لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات والأصعدة.

وتطرق بن مبارك، الى مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا ..مستعرضاً الخطوات والجهود التي قامت بها الحكومة والتنازلات التي قدمتها في سبيل إنجاح اتفاق الهدنة حرصاً منها على رفع المعاناة عن اليمنيين وإيماناً منها بضرورة العمل على إحلال السلام الشامل والعادل..مشيراً الى أنه وفي المقابل من ذلك استمرت المليشيات الحوثية كعهدها بوضع العراقيل والتنصل من الالتزامات وعدم تنفيذ أي خطوات فيما يتعلق برفع الحصار عن محافظة تعز وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يشهدها أبناء هذه المحافظة ، بالإضافة إلى رفضها تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين.

من جانبه أشاد، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، بالعلاقات المتميزة بين البلدين..مجدداً التزام بلاده باستمرار دعم ومساندة اليمن في كافة المجالات وخاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الحكومة اليمنية عن الظروف الحالية التي تمر بها اليمن.

واكد، أن الهند لن تتوانى عن مساندة اليمن على تجاوز تداعيات أزمة الغذاء العالمية..مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار وأمن اليمن.

حضر اللقاء سعادة السفير عبد الله السعدي المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة.