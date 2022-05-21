إب.. انتحار طفل في الـ 12 من عمره داخل في منزله في "مذيخرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طفل، مساء الجمعة، على الانتحار، في ظل ظروف غامضة، بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "الطفل (أحمد عبدالعليم أحمد قاسم)، 12 عامًا، عثر عليه مشنوقًا داخل منزله، في مديرية مذيخرة، غرب محافظة إب".

وأكدت المصادر أن الطفل لم يكن يعاني من أي مشاكل، سواء مع الأسرة أو مع أحد.

وحسب المصادر، فأن هذه الحادثة هي الخامسة التي تشهدها المديرية في عمليات الانتحار، خلال الأربعة الأعوام الماضية.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات فقط من قيام شاب بقتل والده، عقب صلاة الجمعة، في ذات المديرية.

يأتي هذا في ظل تزايد حالات الانتحار، وتحديدًا بين الأطفال. حيث انتحر طفل في ربيعه الثاني عشر، يوم الأربعاء الماضي، داخل متجر والده في مدينة عمران شمال البلاد.

وساهمت الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية، في تزايد حالات العنف والانتحار، خصوصًا في ظل مشاغل الأسرة عن أبنائها، وانتشار السلاح، والإدمان للمواد المخدرة وكذا التكنولوجيا.

وتشير إحصائيات لحالات الانتحار إلى ارتفاع معدل الجريمة في المحافظة التي شهدت خلال الأعوام الماضية عشرات الحالات في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.



وشهدت محافظة إب، عشرات حالات إنتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب جراء الحرب، بالتزامن مع جرائم القتل اليومية التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين.