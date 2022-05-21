عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يدعو واشنطن للضغط على الحوثي بشأن الالتزام بالهدنة

السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك ضرورة الضغط على مليشيات الحوثي للالتزام بالهدنة الإنسانية ورفع الحصار المشدد على تعز.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، الجمعة، مع منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ⁧‫البيت الأبيض بريت ماجيرك وكذلك المبعوث الأمريكي إلى اليمن، بحسب تدوينة نشرها بن مبارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب الوزير اليمني فقد ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية والسياسية وضرورة استمرار ⁧‫الهدنة‬⁩ وبالأخص فتح الطرقات في ⁧‫تعز‬⁩.

وشدد بن مبارك لمنسق البيت الأبيض على ضرورة الضغط على مليشيات الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة وفتح مليشيات الحوثي طرقات إلى مدينة تعز الخاضعة لحصار مشدد منذ 7 أعوام.

من جهته، جددت وشنطن على لسان مبعوثها دعمها الكامل لليمن ولعملية السلام في البلد الغارق في خضم حرب حوثية للعام الثامن.

ولم يتغير موقف مليشيات الحوثي المتعنت والرافض تقديم أي تنازلات لإنجاح الجهود والتحركات الدولية الساعية لتسوية سلمية للحرب وإنهاء الانقلاب في اليمن.

وتوجت الجهود الأممية بهدنة إنسانية لمدة شهرين تنتهي يوم 2 يونيو 2022، وتضمنت إلى جانب خفض تصعيد العنف عقد مباحثات لرفع حصار تعز المشدد كمطلب إنساني يفاقم معاناة ملايين اليمنيين من سكان المدينة.