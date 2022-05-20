شبوة.. 3 قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بمدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخص وأصيب آخران، الخميس، جراء اشتباكات مسلحة غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة (شرقي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، ظهر الخميس، بين مسلحين قبليين وآخرين يرتدون زيا عسكريا أمام سوق القات غرب مدينة عتق".



وأوضح المصدر أن "الاشتباكات أدت إلى مقتل شخص من قبيلة بافياض وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة أحدهما كان يرتدي الزي العسكري".



وذكر أن "أسباب الاشتباكات لم تتضح حتى اللحظة فيما يرجح أنها بسبب ثأر قبلي" حسب قوله، مضيفاً إلى أنه سادت حالة من الهلع بين المواطنين في المدينة جراء تبادل إطلاق النار".



ولفت إلى أن حالات الفوضى المسلحة آخذة في التصاعد نتيجة للانفلات الأمني في المحافظة، والتي يروح ضحاياها العديد من المواطنين الأبرياء والعابرين في المدينة.

