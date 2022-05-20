الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الاحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني 22 مايو للوحدة اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الاحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 32 للوحدة اليمنية 22 مايو 1990، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

واشارت الوزارة، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية..معبرة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

وفي 22 مايو 1990 أعلنت الوحدة اليمنية المجيدة بين شمال الوطن جنوبه، حتى راية الجمهورية اليمنية.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا