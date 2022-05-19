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إب.. حادث مروري يودي بحياة ثلاثة أشخاص في مديرية بعدان

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مروري؛ نتيجة صدام وقع بين طقم عسكري، ودراجة نارية، شرق مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن إطلاق نار وقع بين شقيقين، أمام مديرية أمن بعدان، ما أدى إلى إصابة أحدهما، فتمّ اسعافه على متن طقم عسكري تابع لإدارة الأمن التي وقع إطلاق النار أمامها". 

وأوضحت المصادر، "أن الطقم كان يمشي بسرعة زائدة لمحاولة انقاذ المصاب، فاصطدم مع دراجة نارية على متنها السائق وراكب أخر، في قرية "القرين"، ما أدى إلى وفاة المصاب الذي على متن الطقم، وسائق الدراجة والراكب الذي كان معه".

وأشارت المصادر إلى أن "سائق الدراجة النارية والراكب الذي كان معه، كانا قادمين من مدينة إب لشراء ألعاب نارية لعرس أحد أقربائهم، والذي تحول إلى عزاء ومأتم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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