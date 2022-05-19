جامعة حضرموت تمنح الدكتوراة في الرياضيات للباحثة سميرة سالمين بن مخاشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

خالد الكثيري _ المكلا

أجازت نيابة الدراسات العليا بجامعة حضرموت كلية التربية المكلا الدكتوراه في الرياضيات للباحثة ، سميرة سالمين بن مخاشن ، بعد مناقشة أطروحتها يوم الاحد 15 مايو 2022 م بعنوان : ، الكشف عن فاعلية استخدام بعض أجزاء برنامج (كورت) في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة الرياضيات بكلية العلوم المكلا جامعة حضرموت ،



وقد تكونت الرسالة من أربعة فصول ، الفصل الأول يحوي المقدمة ومشكلة الدراسة واسئلتها .

والفصل الثاني يحوي الإطار النظري ودراسات متعلقة بالكورت .والفصل الثالث ويحوي إجراءات التجربة والتطبيق العملي البرنامج كورت أما الفصل الأخير في فقد احتواء على نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات والمقترحات .

وكانت لجنة المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتور جنيد محمد الجنيد رئيسا ومناقشا خارجي ،الاستاذ الدكتور صالح كرامة قمزاوي مناقشا داخليا ، الاستاذ الدكتور صالح عوض عرم مشرفا . تجدر الإشارة إلى أن برنامج CoRT. يمثل اختصار لمؤسسة البحث العلمي التي أنشأها العالم المالطي في جامعة كمبردج ويتكون من ستين درسا موزعة على ست وحدات بمعدل عشرة دروس لكل وحدة ويهتم البرنامج بتنمية مهارات التفكير وتوسعة أفق التفكير

. حضر جلسة المناقشة كل من عمادة الكلية والأساتذة والباحثين وأقارب الباحثة وجمع من المهتمين وأصدقاء الباحثة ، وفي ختام المناقشة أثنت اللجنة على الجهد المبذول من الباحثة، سميرة سالمين بن مخاشن ، مشجعة لها في مابذلته في إعداد هذه الأطروحة .