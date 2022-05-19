العليمي يوجه بدعم مخابز وأفران عدن الخيرية واستيعاب احتياجات المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الخميس، المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتقديم الدعم لمخابز وأفران عدن الخيرية لتوسعة الإنتاج واستيعاب احتياجات المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه، وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، ومدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ومدير أفران عدن الخيرية فهد عبدالله البري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد الرئيس العليمي على دعم المشاريع التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية.



وحث السلطة المحلية بعدن والمؤسسة الاقتصادية، علي تقديم التسهيلات اللازمة، والعمل على توفير الدعم الكافي لزيادة الفئات المستهدفة والمستفيدة من مشروع أفران عدن الخيرية من 50 ألف إلى 100 ألف حالة قابلة للزيادة.



وشدد العليمي على ضرورة تعميم تجربة أفران عدن الخيرية في المحافظات المحررة، على أن تتولى المؤسسة الاقتصادية إنشاء أفران أتوماتيكية جديدة وتوسعة النشاط في تلك المحافظات.

