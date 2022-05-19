شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تناقش نشاط قطاعاتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

واستهل الكثيري الاجتماع، بكلمة شدد فيها على أهمية تعزيز تماسك الهيئة، من خلال تكثيف الجهود وإنجاز المهام، كل في نطاق اختصاصه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي إلى أن الجنوب مُقبل على مرحلة هامة وحساسة، تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، ومواكبة المتغيرات السياسية التي أفرزتها مشاورات الرياض، بخطابٍ إعلامي واعٍ وموزون، يستوعب متغيرات المرحلة، مع الحفاظ على المبادئ والثوابت الوطنية الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض، التقارير المُقدمة من قبل رؤساء القطاعات، والتي تضمنت، عرضا لمُجمل الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومستوى إنجاز التكليفات المُناطة بكل قطاع، مشددا في السياق على ضرورة رفع كل القطاعات لتقارير إنجازها السنوية، منذ إنشاء الهيئة، وذلك لتضمنيها في تقرير الانجاز العام للهيئة لرفعه لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي لمناقشته وإقراره.

كما استمع الاجتماع، إلى تقرير عن عمل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية، والصعوبات والمشكلات التي واجهت، ولازالت تواجه إدارته، بالإضافة جُملة من المقترحات والتصورات التي شأنها أن تسهم في تجاوز تلك الصعوبات، وحل أي مشكلات يمكن أن تواجه إدارته مستقبلاً.

وختاما، وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لتغطية الفعاليات المزمع تنفيذها في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى، احتفاءً بالذكرى 28 لإعلان فك الارتباط 21 مايو، واتخذ الاجراءات والتكليفات اللازمة بشأنها