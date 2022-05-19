اجتماع يناقش الحفاظ على شبكة الطرقات في عدن وزيارة تفقدية لمشاريع صندوق الطرقات في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، امس برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، عددا من المواضيع ذات الصلة بالأوزان والأبعاد للحفاظ على شبكة الطرقات في عدن.



وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة النقل وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ومكتب الأشغال العامة وشرطة السير والجهات الأمنية في عدن وهيئة تنظيم شؤون النقل البري ومؤسسة موانئ خليج عدن ونقابة النقل الثقيل والغرفة التجارية الصناعية في عدن، إلى أسباب تضرر وتلف شبكة الطرقات في عدن وأبرزها مخالفات الحمولات الزائدة لشاحنات النقل، كما تدارس الاجتماع السُبل والآليات القانونية للحفاظ على الطرقات وتعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية بهذا الصدد.

من ناحية أخرى اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي، اليوم، على سير تنفيذ مشروعي الطريق الدائري لمدينة الحبيلين، وجسر وادي بنا.

كما تعرف الماس والصلاحي، على احتياجات استكمال مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي الشرياني الرابط للمحافظات (صيانة وتأهيل مقطع الحبيلين - العسكرية - لبعوس).

وشددا على ضرورة إنجاز المشاريع بمواعيدها المحددة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للمساهمة في خدمة المجتمع، كون تلك الطرقات تعد رئيسية وتربط لحج بالمحافظات المجاورة.