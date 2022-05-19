الزعوري يشدد على أهمية مضاعفة الجهود الرامية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، على أهمية العمل ومضاعفة الجهود الرامية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال الاعداد الجيد للخطط والمشاريع والبرامج التي تلبي الاحتياجات الحقيقية والفعلية للشعب، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، بما يتناسب مع مصفوفة السياسات الحكومة المنفذة توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.



وأطلع خلال تراسه، امس إجتماعاً ضم وكلاء ومدراء عموم الإدارات وموظفي الوزارة، على تقارير الإنجاز المرفوعة من القطاعات والإدارات العامة بالوزارة والصناديق على سير العمل خلال الأربع الأشهر الماضية من هذا العام، وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة بما على ما نصت عليه مصفوفة السياسات الواردة من مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد الزعوري على مضاعفة كافة الجهود والمراجعة النهائية لخطة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل الدور لصندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق تسهيل الاجراءات الحكومية عند التنفيذ، وبما يحقق المصلحة العامة المواطنين.

وفي السياق، إطلع اطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على المراحل الاخيرة لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الكويت للتعليم الاساسي بمنطقة بئر ناصر مديرية تبن محافظة لحج الذي تنفذه التواصل للتنمية الإنسانية، بدعم وتمويل من دولة الكويت ضمن "حملة الكويت الى جانبكم" خلال لقاءه اليوم بوفد المؤسسة.

واثنى الوزير الزعوري على الدعم الكويتي لليمن في كافة المجالات، والدور الذي تقوم به المؤسسة بتمويل كويتي، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات والوكالات المحلية والدولية لتنفيذ برامجها التنموية والإنسانية التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي في بلادنا.