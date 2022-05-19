وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك،، امس، في نيويورك، مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيوشي أوداوارا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وأشاد الوزير بن مبارك، بالعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتنموية .. معبرا عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه اليابان في سبيل تخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب المليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني .. مثمنا موقف اليابان والجهود التي تبذلها في سبيل دعم عملية السلام في اليمن.

واستعرض بن مبارك، مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وثمن دعم اليابان لمجلس القيادة الرئاسي .. مؤكداً أن المجلس يعمل بكل طاقته لإحلال السلام في اليمن عبر دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة .. متطرقا إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل إنجاح اتفاق الهدنة على الرغم من كل المعوقات التي وضعتها المليشيات الحوثية.

كما طالب بممارسة الضغوطات على المليشيات الحوثية لاستكمال تنفيذ اتفاق الهدنة برفع الحصار عن محافظة تعز وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يشهدها أبناء هذه المحافظة، وضرورة تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين.

كما تطرق بن مبارك، إلى الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم، وانعكاس ذلك على الوضع الغذائي في اليمن الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى بالوصول لحافة المجاعة، مطالبا الجانب الياباني بتقديم المساعدة لليمن في هذا الشأن لمساعدتها على مواجهة التحديات في توفير السلع الغذائية وخاصة واردات القمح وبما يكفل تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

من جانبه أشاد وزير الدولة الياباني، بالعلاقات اليمنية اليابانية .. مؤكدا التزام بلاده بدعم ومساندة اليمن وتخصيص مبالغ إضافية طارئة في مجال المساعدات الإنسانية لليمن، كما أكد دعم بلاده للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتطلعه لتمديد الهدنة وصولاً لتحقيق السلام الشامل في اليمن .. مجددا تأكيد موقف بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار وأمن اليمن.

حضر اللقاء السفير عبدالله السعدي المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة.