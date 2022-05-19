تدشن العمل بالنظام الالكتروني للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في الديوان العام للوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، العمل بالنظام الالكتروني للموارد البشرية، الذي أدخلته الوزارة مؤخرا لأول مرة على مستوى الوزارات.



ويحوي النظام الالكتروني كامل البيانات الضرورية والتفصيلية لكادر الوزارة وموظفيها في الديوان العام والمحافظات، بالاضافة إلى البيانات المتعلقة بالاستحقاقات المالية وغير المالية لكافة الموظفين.

وأشاد الوزير البكري بالجهود التي بذلها طاقم العمل في الادارة العامة للموارد البشرية في ادخال هذا النظام لأول مرة على مستوى كل الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن ، مشيرا إلى أن تدشين العمل بالنظام الالكتروني يمثل خطوة مهمة ضمن عدد من الخطوات الهادفة الارتقاء بالاداء العام في الوزارة على مختلف الأصعدة.

بدوره ، استعرض مدير عام الموارد البشرية في الوزارة فضل عقلان، أهمية النظام الالكتروني، والفوائد الكبيرة والمميزات العملية المتعددة التي يوفرها في سرعة الحصول على البيانات وتعديلها والتخزين الٱمن لتلك البيانات.