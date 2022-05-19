عمران.. العثور على جثة طفل مشنوقًا وسط محل تجاري لوالده 

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر، يوم الأربعاء، على جثة طفل مشنوق، في ظروف غامضة، داخل محل تجاري مملوك لوالده، في مدينة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن طفلا في الثالثة عشر من عمره، عثر عليه مشنوقًا، داخل المحل التجاري التابع لهم، والكائن في سوق الليل، وسط مدينة عمران، دون معرفة الأسباب.

يأتي هذا وسط تزايد الشكوك حول احتمالية تعرضه للقتل، ومحاولة التغطية على ذلك بايهام أسرته بأنه تعرض للانتحار.

يشار إلى أن كان قد تم الكشف عن مجرم حوثي، قام بارتكاب عدة جرائم، في محافظة عمران، ودفن ضحاياه بطريقة سرية.