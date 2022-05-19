محافظ تعز يوجه بإيقاف مسؤول في صندوق النظافة وإحالته للنيابة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه، محافظ تعز نبيل شمسان، الأربعاء، بإيقاف مسئول التحصيل بصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وإحالته للنيابة.

وحسب المذكرة المرسلة من المحافظ إلى الجهات المختصة، فقد جاء هذا القرار "على خلفية ارتكابه مخالفات بعدم توريد المبالغ المحصلة للبنك المركزي اليمني".

ونص التوجيه على "توقيف عماد الحطامي مسؤول التحصيل في النقاط عن العمل، والتحقيق معه على ذمة متأخرات من المبالغ المحصلة التي لم يوردها إلى حساباتها المخصصة".

وأشارت المذكرة إلى أنه لم يتم توريد هذه المبالغ إلى حسابات فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، فضلا عن الصرف المباشر من الايرادات بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ووجه المحافظ أيضا "باستكمال الاجراءات لإحالته إلى النيابة العامة".

وكان محافظ تعز قد وجّه، يوم الثلاثاء، بإيقاف مدراء فروع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدد من المديريات وإحالتهم للنيابة، للأسباب ذاتها.

