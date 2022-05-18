بينها 2 كيلو ذهب.. الجيش اليمني يسلم ممتلكات ثمينة لمواطن عُثر عليها في منزله المهجور شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - سلم الجيش اليمني، الأربعاء، أملاك ثمينة لمواطن بعدما عثر عليها في منزله في الجبهة الشرقية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وأفاد المركز الإعلامي للواء 22 ميكا، بأن "قائد اللواء العميد محمد المحفدي، سلم اليوم، 2 كيلوجرام ذهب و100 ألف دولار أمريكي و2 مليون ريال يمني ومبالغ بالريال السعودي والجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى بصائر ووثائق أملاك لصاحبها في مدينة تعز".



وقال العميد المحفدي إن "المبالغ والوثائق التي تم تسليمها لوكيل مالكها المواطن عبدالدائم العمري، عثر عليها جنود اللواء 22 ميكا في منزله الكائن في الجبهة الشرقية الذي تعرض للقصف المتواصل من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأشار إلى أن الأبطال حافظوا على إيصال الممتلكات إلى صاحبها دون أي نقصان، مؤكدا أن الحفاظ على ممتلكات المواطنين وحماية حقوقهم من صميم واجبات أفراد الجيش الوطني، وهي أخلاق يتحلى بها كافة منتسبي القوات المسلحة.



وأوضح المحفدي أن إعادة الأموال والوثائق إلى أصحابها تعبيراً عمليا عن القيم التي يتمتع بها أفراد اللواء 22 ميكا والجيش الوطني بتعز، رغم ظروف العوز والحرمان الذي يعاني منه الجنود بسبب الغلاء وتأخر الرواتب لفترات طويلة.



وعبر قائد اللواء 22 ميكا عن ارتياحه الكبير إزاء ما يتمتع به أفراد اللواء من أمانة وإخلاص في أداء المهام والالتزام بالواجبات تجاه حقوق الناس والتي تعزز الثقة بين قوات الجيش والمجتمع.



من جانبه أشاد وكيل المالك عبد الدائم العمري بأمانة ونزاهة أفراد اللواء 22 بتعز على إعادتهم لكل الفلوس والذهب والوثائق التي عثروا عليها في منزل موكله المهجور على خطوط التماس والذي تعرض للقصف على خلال سنوات الحرب من قبل جماعة الحوثي الانقلابية.





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