وكيل حضرموت يطلع الاحتياجات الخدمية لمديرية يبعث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على الاحتياجات الخدمية في مديرية يبعث.



واستمع بن حبريش خلال لقاءه ، مدير المديرية صلاح باحكم، إلى ابرز المتطلبات والمشاريع الاساسية التي تسهم في الاستقرار الخدمي والأمني.

كما أطلع الوكيل على سير العمل في تنفيذ مشروع سد باعرون الممول الصندوق الاجتماعي للتنمية ويتوقع أن يخزن بعد إنجازه 240 ألف متر مكعب من المياه ليستفيد منها نحو 100 ألف نسمة من سكان المديرية .