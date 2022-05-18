رئيس مجلس الشورى يعزي وفاة الشخصية الاجتماعية علي الرعيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس برقية عزاء ومواساة الى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني السابق ياسر الرعيني، عزاه في وفاة عمه الشخصية الإجتماعية علي بن علي الرعيني.



وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.