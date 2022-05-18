إجتماع في عدن يناقش مشروع الإجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي والتغذية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع تشاوري عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، انشطة مشروع الإجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن .



وفي الإجتماع الذي ضم منظمات الاغذية والزراعة الفاو والغذاء العالمي واليونيسيف، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على اهمية التعاون المشترك في مجال الامن الغذائي .. مستعرضاً الجهود التي تقوم بها الحكومة بالشراكة مع منظمة (ألفاو) في هذا الصدد .

وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك لاستيعاب التهديدات الكبيرة للأمن الغذائي وتجنب خطر المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية التي تعاني من نقص في واردات الغذاء جراء الحرب الحوثية المستمرة منذ ثمانية سنوات إضافة إلى تأثيرات الأزمة الاوكرانية على الأمن الغذائي العالمي .. مؤكداً على أهمية تحليل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق المصنف سكانها ضمن الوضع الحرج فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتبار هذه البيانات هي النواة التي تساعد الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية في تنفيذ المعالجات الخاصة بالأمن الغذائي .

وأضاف ان هذا المشروع يمثل خطوة هامة في هذا الجانب خصوصا في المديريات المستهدفة حيث سيؤدي الى خلق نماذج لمشاريع مستدامة يمكن تعميمها كمشاريع تكميلية لرفع قيمة المياة الموجهة لانتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في ظل ندرة المياة و شحة الموارد بالاضافة الى المؤثرات الاخرى ذات الصلة بامكانية استيراد الغذاء .

من جانبه استعرض نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الله الدحان اهمية مشاريع الأمن الغذائي للصحة العامة ورفع مقاومة الجسم للأمراض ..مؤكداً على أهمية هذا النوع من المشاريع في تجنب أمراض سوء التغذية المتفشية في عدد من المجتمعات المحلية.

شارك في الاجتماع عددا من وكلاء الوزارات المعنية بالغذاء والأمن الغذائي والمياه والبيئة والزراعة والتخطيط .