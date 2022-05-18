شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعيدي يطلع على نتائج مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، على نتائج مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية الذي تنفذه وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتعرف السعيدي من ضابط المشروع صلاح منيباري، إلى شرح عن طبيعة البرامج التدريبية للمشروع التي بدأت مع مطلع شهر ابريل الماضي وتستمر الى نهاية يونيو المقبل، في المديريات المستهدفة وهي سيئون وتريم وغيل باوزير .

وأكد الوكيل أهمية متابعة المستفيدين وتقييم أعمالهم نظرا لأهمية التدريبات التي إكتسبوها في الأعمال المهنية والتجارية ومدى مساهمتها في تحسين مستوى معيشتهم.