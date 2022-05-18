وزير المالية يوقع مع الجانب الياباني اتفاقيتي تأجيل فوائد الديون الخاصة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

وقع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، اتفاقيتي تأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن.



وعقب التوقيع، بحث بن بريك، وهيغاشي، أوجه تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في كافة المجالات.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة استئناف دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهيل الكوادر بقطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وكذا تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات.

وتطرق وزير المالية، إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية وجهود السلام بموجب المتغيرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكذا توجهات ورؤى الحكومة في المرحلة الراهنة لتحسين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع والخدمات.

وجدد التأكيد على ترحيب الحكومة بكافة جهود المانحين الدوليين من الأشقاء والأصدقاء من أجل دعم اليمن، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات للمانحين واستيعاب الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل للاستفادة منه في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية.. مثمنا الدعم الياباني الذي يعد محل تقدير الحكومة والشعب في اليمن.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، حرص بلاده على استمرار دعم اليمن، وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين.. مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة تفعيل البرامج المشتركة بين الجانبين خصوصاً في مجال بناء القدرات غيرها من المجالات.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية ايمن باجنيد.