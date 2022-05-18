مقتل طفل برصاص مسلح حوثي داخل مسجد في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي على قتل فتى في السادسة عشر من عمره، داخل مسجد في محافظة إب (وسط اليمن) في ظل انتهاكات حوثية مستمرة بحق المدنيين.



وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي من أسرة "الوائلي" بمديرية السياني (جنوب إب)، أقدم على قتل طفل في فتى قاصر في السادسة عشر من عمره داخل مسجد منطقة الخضراء.



وأوضحت المصادر أن الطفل اختلف مع المسلح ولجأ إلى المسجد فاراً منه بعد أن أشهر السلاح في وجهه، غير أن المسلح الحوثي تبعه إلى المسجد وأطلق عليه النار في سابقة خطيرة تشهدها المنطقة.



وشكلت الحادثة، صدمة كبيرة في الأوساط المجتمعية، نتيجة بشاعة الجريمة، والاستهتار بالدماء من قبل مليشيا الحوثي، فضلا عن قدسية مكان حدوثها.



وتشهد محافظة السياني كباقي مديريات محافظة إب، جرائم وانتهاكات حوثية بصورة شبه يومية منذ سيطرتها على المحافظة في العام 2014م.

