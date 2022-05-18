محافظ شبوة يؤكد إنشاء محطة غازية بقدرة 200 ميجاوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ محافظة شبوة عوض الوزير، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على معالجة مشكلة الكهرباء وذلك من خلال إنشاء محطة كهرباء غازية بقوة 200 ميجاوات خلال الفترة القادمة.



وشدد محافظ شبوة خلال زيارته، امس، الى المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، على ضرورة تضافر الجهود من أجل معالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه محطة التوليد في عتق ووضع الحلول اللازمة والمناسبة لها والارتقاء بخدماتها نحو الأفضل..مؤكداً على أهمية بذل جهود مضاعفة في عملية تحصيل وتسديد فواتير الكهرباء ومحاسبة المتخلفين عن تسديدها.

وطاف المحافظ، بمكونات وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة التشغيل بعتق ..مستمعاً الى شرح متكامل من قبل المختصين عن سير عمل المحطة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول الإسعافية لتجاوز المشكلات القائمة وتحسين وتطوير القدرات التوليدية والتشغيلية للمحطة.