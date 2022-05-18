عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب وزير الدفاع السعودي في أمريكا لمناقشة تعزيز العلاقات

الأربعاء 18 مايو 2022

الخليج 365

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة الأمريكية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودي "واس"، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أشاد لنائب وزير الدفاع السعودي بدور المملكة في ضمان الهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة.

وصل نائب وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.