عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن: مجلس القيادة الرئاسي فرصة لتمثيل أوسع لليمنيين

الأربعاء 18 مايو 2022

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واصفا مجلس القيادة الرئاسي بـ"الفرصة القيمة" لتمثيل أوسع نطاقا لليمنيين.



وشدد بلينكن خلال اجتماع مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الثلاثاء، على أهمية حرية تنقل الأفراد والسلع في تعز، مجدداً التزام بلاده بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بالتزام مجلس القيادة اليمني بجهود السلام وتحقيق الاستقرار.

من جهته، أكد بن مبارك أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة اليمنية مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ببذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، إلا أن المليشيات الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة لأكثر من سبع سنوات.

ووزير الخارجية اليمني الذي يزور واشنطن بحث مع نظيره الأمريكي في مقر وزارة الخارجية، سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض تطورات الأوضاع ومستجدات عملية السلام في اليمن.