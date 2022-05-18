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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباحثات سعودية أمريكية بشأن اليمن وأوكرانيا

الأربعاء 18 مايو 2022

الخليج 365

كشف مجلس الأمن القومي الأمريكي أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يزور حاليا واشنطن.



وقال المجلس الأمريكي، في بيان، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيناقش هدنة في اليمن وأزمة أوكرانيا مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، خلال زيارة لواشنطن أمس الثلاثاء.

كما يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي بكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومؤخرا، أدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها السعودي، مؤكدة التزامها بدعم الرياض في مواجهة هجمات المليشيات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها، ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة أبها السعودية، الذي أدى لإصابات بين المدنيين من العاملين والمسافرين.

وأضاف، ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات مليشيات الحوثي.