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مقتل جنديين وإصابة آخر برصاص مسلحين داخل مركز امتحاني بشبوة

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جنديان، وأصيب آخر، يوم الثلاثاء، برصاص مسلحين، أثناء قيامه بمهامه في حماية لجنة الاختبارات، بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.
 
وقالت مصادر محلية، إن الجندي، محمد عبد الله شوبان، وعبدالله صالح مشعل العياشي، قتلا برصاص مسلحين، أثناء محاولتهم اقتحام أحد المراكز الامتحانية، في ثانوية الشهيد واكد، ولكن الجنود رفضوا، فتطورت المشادات الكلامية إلى مواجها مسلحة، سقط على إثرها جنديين، وأصيب الثالث ويدعى "سلام ناصر حوات".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن قامت بعد الحادث باعتقال أقارب المسلحين، الذي ارتكبوا الجريمة ثم لاذوا بالفرار، وأودعتهم السجن حتى يتم تسليم القتلة لكي ينالوا جزاءهم العادل.

والأحد، بدأت امتحانات الشهادة الثانوية في المحافظات المحررة، ومنها محافظة شبوة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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