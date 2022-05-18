اليمن.. وفاة مواطن جراء التعذيب الشديد في سجون مليشيات الحوثي بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب يمني، الثلاثاء، تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وأفادت مصادر حقوقية، بأن المواطن "علي هادي مسفر بن رباقة 25 عاما" من أبناء مديرية خب والشعف توفي تحت التعذيب الشديد في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة الجوف، بعد نحو شهرين على اختطافه.



وأمس الاثنين، توفي الشاب "باسم عبدالكريم الحوبري"، تحت التعذيب في سجون المليشيا، بعد نحو أسبوعين على اختطافه من أحد شوارع صنعاء.



وقتلت المليشيات الحوثية، العشرات من المدنيين المختطفين، تحت التعذيب في سجونها بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وفق تقارير حقوقية.

