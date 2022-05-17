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محافظ تعز يوجه بإيقاف مدراء الأشغال العامة بعدد من المديريات وإحالتهم للنيابة

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المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، بإيقاف مدراء فروع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدد من المديريات وإحالتهم للنيابة.
 
وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، إن شمسان وجه مدير عام مكتب الإشغال العامة والطرق بالمحافظة بإيقاف مدراء فروع مكاتب الأشغال العامة والطرق في مديريات (المظفر - صبر الموادم - القاهرة- صالة- الشمايتين).
 
وتضمن التوجيه بإحالتهم إلى التحقيق، بناء على تقارير مخالفات منح تراخيص بناء مخالفة للقانون.
 
كما تضمن استكمال إجراءات التحقيق مع المذكورين، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة والرفع بمرشحين جدد خلال 24 ساعة من تاريخه.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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