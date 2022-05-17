وزير الشباب والرياضة يدشن العمل بالخطة الاستراتيجية لقطاع الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، العمل بالخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الشباب، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع منظمة شباب بلا حدود للتنمية بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وتهدف الاستراتيجية التي شارك في مراحل إعدادها قطاع واسع من الشباب والشابات في المرافق ذات الصلة والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات ومكاتب الوزارة في المحافظات، إلى تطوير العمل الشبابي في اليمن، وفق رؤى علمية وعلى أسس منهجية واضحة.

وقال الوزير البكري "أن الوزارة تولي الشباب اهتمام كبير، وان 80 بالمائة من طاقم وزارة الشباب والرياضة هم من فئة الشباب".. لافتاً إلى أن هذه الخطة جاءت نتيجة جهد مكثف من قبل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع منظمة شباب بلاحدود وبدعم من صندوق الأمم المتحدة واشراك شباب من مختلف محافظات الجمهورية في المؤتمر الشبابي الذي احتضنته العاصمة المؤقتة عدن مطلع ديسمبر من العام المنصرم .

من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، إلى أن هذه الخطة ستكون مسار عملي واستراتيجي للشباب وللعاملين مع الشباب محلياً ودوليا.