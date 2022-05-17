وزير الإدارة المحلية يناقش مع الـ (UNOPS) مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الاغبري ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مساعد الدعم اللوجستي والعلاقات العامة بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) حسام عبودة ، مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع والبرامج المنفذة خلال العام 2022م في عدد من محافظات الجمهورية.



وأكد الوزير الاغبري في الإجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، و قطاع الوحدات الإدارية معين محمود، على مضاعفة الاهتمام لتنفيذ المشاريع المصادقة للبيئة والملامسة لحياة الناس .. مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة ومكتب الـ (UNOPS) والجهات ذات العلاقة وموافاة الوزارة بالتقارير الدورية بما يعكس ضمان وعدالة تنفيذ المشاريع.

و أشاد الاغبري بالجهود المثمرة التي يبذلها البرنامج في تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل المكتب ..مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق وتقديم كآفة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها .

من جانبه أشار حسام عبودة، الى خطة المكتب ومشاريعه المنفذة ..معرباً عن شكره وتقديره لقيادة وكوادر الوزارة للقيام بالتنسيق التام وتسهيل كآفة الإجراءات لتنفيذ المشاريع .