محافظ المهرة يشدد على ضرورة توفير الوقود لمحطات الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، فرع شركة النفط اليمنية، باستمرار تموين محطات الكهرباء بالوقود لاستقرار الخدمة للمواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.



واستمع المحافظ بن ياسر خلال لقائه مدير عام الفرع المهندس محسن بلحاف، الى الصعوبات المالية التي تواجه الشركة في عملية استيراد المشتقات النفطية، موجهاً بتكثيف الجهود لمنع أي انقطاعات في الخدمة.

الى ذلك ناقش المحافظ، مع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز بلحاف، أداء المكتب ونشاطه في المديريات والصعوبات التي تواجهه.

وخلال اللقاء اطلع المحافظ على نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من خطة العام الجاري 2022م ، والأنشطة المتبقية ضمن الخطة التي سيتم تنفيذها في الأشهر القادمة.