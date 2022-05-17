شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة الرئاسي يعين الاعوش نائبا عاما للجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل موقع "منبر عدن" عن مصادر وصفها بالخاصة القول أن مجلس القيادة الرئاسي توافق على إعادة تعيين القاضي الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش نائب عامًا للجمهورية.

المصادر ذاتها أكدت أن إضراب القضاة سوف يُرفع مباشرة عقب إصدار القرار من قبل رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والذين سوف يصدره خلال الأيام القليلة المقبلة.

والدكتور الأعوش هو النائب العام السابق الذي عين الرئيس السابق هادي بدلا عنه الدكتور أحمد صالح الموساي، ونتج عن هذا القرار إضراب القضاة وإغلاق المجمع القضائي وجميع المحاكم منذ ما يزيد عن العام، بعد أن رفض نادي القضاة الجنوبي هذا القرار.