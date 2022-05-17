رئيس الوزراء يشدد على دور وزارة الإدارة المحلية في تعزيز التواصل مع السلطات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور المحوري لوزارة الإدارة المحلية في تفعيل وتعزيز التواصل بين السلطات المحلية والسلطة المركزية، وفقا لمبدأ التنسيق والتكامل والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة المحلية والعمل على حلها.



وأكد رئيس الوزراء لدى ترأسه امس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لقيادة وزارة الإدارة المحلية، دعم الحكومة للسلطات المحلية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في تحسين الخدمات العامة وتحصيل وتنمية الموارد وفقا للتشريعات النافذة.. مشيرا الى أهمية مراجعة آليات وإجراءات تقديم الخدمات للمواطنين واعتماد طرق اكثر فاعلية بالتوازي مع حجم التطلعات عقب التغيير السياسي التاريخي الذي حدث بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بدراسـة وتقييم الأوضاع الإدارية في السلطات المحلية ومعرفة الصعوبات والتحديات والمقترحات المطلوبة لتجاوزها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.. لافتا الى أهمية التركيز على بناء وتفعيل عمل المؤسسات المحلية وتنمية الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري برنامج الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام الجاري 2022م، واليات تحقيق أهداف الوزارة ضمن البرنامج العام للحكومة والإجراءات والخطط اللازمة لتنفيذها.. مشيرا الى المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة وما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية، ومقترحات حلها.

وتطرق الاجتماع بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، الى الاختلالات القائمة في عمل السلطات المحلية، واليات التنسيق لتجاوزها، بما في ذلك ضبط الإيرادات والنفقات وتوجيهها للأولويات التي تمس معيشة وحياة المواطنين، إضافة الى تطوير القدرات المؤسسية.