وزير الدفاع يناقش مع قائد القوات المشتركة المستجدات الميدانية ويزور خلية التخطيط والارتباط الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الازيمع، المستجدات الميدانية على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية في ظل الهدنة الأممية واستمرار خروقات المليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش واستهدافاتها للمدنيين والأعيان المدنية.



وعبّر وزير الدفاع عن التقدير العالي لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتهم الفاعلة لإخوانهم في الجيش والمقاومة في مختلف المجالات العملياتية والجوية واللوجستية والتدريبية .. مضيفا أن الوقفة الأخوية من الأشقاء سيبقى لها الدور الفاعل في التصدي للمليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني واستعادة استقرار اليمن ومواجهة التهديدات الإيرانية المتربصة بالأمن القومي العربي والأمن العالمي.

وأوضح الوزير المقدشي أن الوضع الميداني هو اليوم أقوى بفضل الإسناد والدعم الذي تقدمه القوات المشتركة، وبعد التغيير السياسي الذي ساهم في تعزيز وحدة الصف الوطني واللحمة المجتمعية القوى والقوات الوطنية .

وأشار إلى استمرار المليشيا في تحشيد قواتها وبناء التحصينات واصرارها على العنف والإرهاب.. مؤكدا التزام الجيش بالهدنة الأممية والحرص على السلام الدائم الذي يتوق اليه الشعب اليمني وأشقائه.

من جهته، أكد قائد القوات المشتركة دعم المملكة لليمن وسعيها إلى السلم في اليمن، وأنها لن تتخلى عن دعمها في جميع المجالات العسكرية والتنموية.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس لجنة الارتباط والتنسيق اليمنية بالقوات المشتركة اللواء الركن سمير الحاج، والملحق العسكري بالسفارة اليمنية بالمملكة العربية السعودية العميد الركن يحيى الوعيل، قام وزير الدفاع بتقديم درع القوات المسلحة اليمنية للفريق اول ركن مطلق الإزيمع، تقديرا للجهود والمواقف الصادقة مع الشعب اليمني في معركة الدفاع القومي المشترك.

إلى ذلك، قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بزيارة إلى خلية التخطيط والارتباط الإماراتية بالقوات المشتركة، لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله.

كما قدم الوزير المقدشي التهاني بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة الامارات العربية المتحدة، ونيله ثقة الشعب الإماراتي الشقيق عبر المجلس الأعلى للإتحاد.

وأشاد الفريق المقدشي بمواقف الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة ومشاركتهم الفاعلة في تحالف دعم الشرعية.. مثمنا الاسناد والدعم اللوجستي والجوي والعملياتي الذي تقدمه الإمارات ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة لإخوانهم في القوات المسلحة اليمنية وتضحياتهم الغالية في هذه المعركة العروبية.. مؤكدا أن تلك المواقف ستبقى محل تقدير واحترام الشعب اليمني.