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رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الصومالي الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للصومال الشقيق.

 

وعبر الرئيس العليمي بالنيابة عن مجلس القيادة الرئاسي، والشعب اليمني، عن خالص تهانيه للرئيس حسن شيخ، بانتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي الشقيق من سلام واستقرار وازدهار.

 

وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات الطيبة بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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