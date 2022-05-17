رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الصومالي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للصومال الشقيق.



وعبر الرئيس العليمي بالنيابة عن مجلس القيادة الرئاسي، والشعب اليمني، عن خالص تهانيه للرئيس حسن شيخ، بانتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي الشقيق من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات الطيبة بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.